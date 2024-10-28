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عربي-دولي

لوفتهانزا مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 تشرين الثاني

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:05
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أفادت وكالة "فرانس برس" عن إعلان مجموعة لوفتهانزا اليوم تمديد قرار تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 تشرين الثاني ضمنا مع احتدام النزاع في الشرق الأوسط، وكالة "فرانس برس".

أضافت:" ينطبق هذا القرار على لوفتهانزا والشركات التابعة لمجموعة النقل الجوي الأوروبية الرائدة هذه، وهي أوستريان ايرلاينز وبراسلز ايرلاينز وسويس".
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وسبق لشركة يورووينغز منخفضة التكلفة وهي أيضا تابعة للوفتهانزا أن أعلنت أنها ستعلق الرحلات إلى تل أبيب حتى 30 تشرين الثاني.
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