Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تزعم كشف معقل لـ"حماس" في مستشفى كمال عدوان: اعتقالات وعثور على أسلحة

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1269591-638657178354979666.png
Doc-P-1269591-638657178354979666.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم الجيش الإسرائيلي استكمال قواته "عملية دهم معقل "حماس" في مستشفى كمال عدوان" في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الاثنين: إن "قوات الفرقة (162) وأفراد جهاز الشاباك استكملت عملية مداهمة لمعقل حماس داخل مستشفى كمال عدوان في جباليا".
Advertisement

وأضاف البيان "لقد قامت القوات بعد ورود مؤشرات استخباراتية بخصوص تموضع مخربين وبنى إرهابية داخله بمداهمة المستشفى سبقه السماح بخروج المدنيين من المستشفى ليتم إجلاء مئات النازحين واعتقال مخربين منهم عشرات الذين حاولوا الفرار من المستشفى عند دخول القوات".
 

وأردف "داخل المستشفى وفي محيطه تم العثور على وسائل قتالية وأموال مخصصة لتمويل الأنشطة الإرهابية ووثائق تابعة لحماس كما تم اعتقال مخربين تحصنوا داخل المستشفى ومن بينهم مخربون شاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر".
 

وتابع البيان: "وبالتزامن مع النشاط العملياتي ومن أجل الحفاظ على المنظومات الحيوية والمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى وبالتنسيق مع مديرية التنسيق والارتباط غزة التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تم إجراء عمليات تنسيق شملت تفعيل مولد الكهرباء الإضافي في المستشفى لتزويد أجهزة التنفس الصناعي والمرضى في مستشفى كمال عدوان بالكهرباء والأوكسجين بشكل منتظم".
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:40 | 2024-10-28
08:36 | 2024-10-28
08:27 | 2024-10-28
08:20 | 2024-10-28
08:06 | 2024-10-28
08:00 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24