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عربي-دولي

بـ"نصف مليار دولار".. إسرائيل تدعم "القبة الحديدية" بـ"ليزر دفاعي"

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:33
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن صفقة "غير تقليدية" لشراء منظومات إطلاق الليزر الدفاعي، والتي كانت منتظرة في بداية 2025.

وتمت الصفقة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والمنفذ والمطور الرئيسي، شركتي "رفائيل" و"ألبيت"، بتكلفة بلغت نحو نصف مليار دولار.
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وستكون منظومة الليزر الدفاعي المسمّاة "درع النور" مكملة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية تفاصيل الصفقة التي ترقبها الإسرائيليون منذ فترة لتقليلها تكاليف القبة الحديدية بشكل كبير.

ويقول الأمين العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية الجنرال إيال زمير، إن "منظومة الليزر الدفاعي، متعددة القوى متخصصة في الدفاع الجوي، من الأرض، ضد التهديدات الجوية، القذائف وراجمات القنابل والمسيرات والصواريخ".

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي، أن "المنظومة بمثابة اختراق طريق تكنولوجي جديد بمستوى عالمي؛ فقدرات الإطلاق أثبتت نجاحاً قوياً في التجارب العديدة".

ومن المتوقع أن "تنضم المنظومة الجديدة إلى منظومة الدفاع الإسرائيلية القبة الحديدية، لتواجه مختلف التهديدات، ولكن ليس من المنتظر انضمامها للجيش الإسرائيلي فورا"، وفقا لتقارير إسرائيلية. (إرم نيوز)
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