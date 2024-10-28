فلسطين تحذر من مخاطر اعتزام إسرائيل حظر أنشطة الأونروا

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حذرت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، من مخاطر اعتزام إسرائيل حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنها "تحذر من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي، واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره".وأثنت على مواقف الدول التي حذرت من مخاطر التشريع الإسرائيلي ضد الوكالة الأممية.وأضافت إن "وكالة الأونروا خط أحمر، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، ولا حل دون حل قضية اللاجئين حلا عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".وتابعت الرئاسة: "لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار".