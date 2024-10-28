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عربي-دولي

حبسهن داخل "الفيلا"... طبيب اغتصب بناته وهكذا تمّ فضحه!

Lebanon 24
28-10-2024 | 07:52
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ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على طبيب نساء يحمل جنسية أجنبية بعد بلاغ ضده بتعديه على بناته الثلاث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم اعتاد على ممارسة الجنس مع بناته، وتعدى عليهن وحبسهن داخل الفيلا.
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وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى الضحايا قامت بتوثيق مقطع فيديو بالواقعة وإبلاغ الأجهزة الأمنية التي تحركت على الفور وألقت القبض على الوالد. (روسيا اليوم)
 
 
 

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