صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 43,020 شهيدا، و101,110 إصابات.وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 96 شهيد و 277 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية".وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,020 شهيد و 101,110 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".(روسيا اليوم)