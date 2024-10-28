Advertisement

عربي-دولي

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

Lebanon 24
28-10-2024 | 08:40
A-
A+
Doc-P-1269644-638657231857257490.jpg
Doc-P-1269644-638657231857257490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 43,020 شهيدا، و101,110 إصابات.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 96 شهيد و 277 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية".
Advertisement
وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,020 شهيد و 101,110 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2024-10-28
10:14 | 2024-10-28
10:12 | 2024-10-28
10:11 | 2024-10-28
10:03 | 2024-10-28
09:54 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24