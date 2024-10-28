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عربي-دولي
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
Lebanon 24
28-10-2024
|
08:40
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 43,020 شهيدا، و101,110 إصابات.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 96 شهيد و 277 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية".
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وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,020 شهيد و 101,110 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
(روسيا اليوم)
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