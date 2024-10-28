لافروف: تم تجنب السيناريو الأسوأ بين إيران وإسرائيل

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أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنه تم تجنب وقوع السيناريو الأسوأ بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران مشيرا إلى أن احتمال حدوث الأسوأ لا يزال قائما حتى الآن، وهناك محاولات لاحتوائه.وقال لافروف: "الإسرائيليون في هجومهم الأخير على إيران، لم يعملوا على تبسيط الوضع القائم على اعتبار أنهم وجهوا الرد ليصبحوا في موقع "التعادل" مع إيران".وأضاف: "بالطبع، الضربات الإسرائيلية لإيران والتي يتم تقديمها على أنها رد، ويقولون، لقد حدث الرد الآن، نحن متعادلان نوعا ما ولسنا بحاجة إلى أي شيء آخر.. هذا وضع صعب هم لم يبسطّوا الوضع، ولكننا نأمل أن يتمكن مجلس الأمن من المساعدة بطريقة أو بأخرى في التهدئة".وقال لافروف: "الحال هنا كما في الوضع الأوكراني، هناك من يريد تسخين النار إلى حد أن تتدخل الولايات المتحدة. لكنني آمل حقا ألا تسمح الاتصالات الأخيرة بحدوث ذلك. على الأقل نحن نبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في وقف التصعيد. (روسيا اليوم)