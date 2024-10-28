Advertisement

عربي-دولي

حتّى نهاية آذار.. قرار عاجل في إسرائيل يتعلّق بمطار بن غوريون

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1269679-638657278159815553.jpg
Doc-P-1269679-638657278159815553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المبنى الرئيسي في مطار بن غوريون سيغلق أمام الرحلات الدولية بدءا من تشرين الثاني وحتى نهاية آذار. 
 
وأشارت إلى أن قرار إغلاق المبنى جاء نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: قرار إغلاق المبنى الرئيس في مطار بن غوريون نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها
lebanon 24
28/10/2024 16:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المبنى الرئيسي في مطار بن غوريون سيغلق أمام الرحلات الدولية بدءا من تشرين الثاني حتى نهاية آذار
lebanon 24
28/10/2024 16:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: توقف حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي عقب قصف تل أبيب
lebanon 24
28/10/2024 16:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون
lebanon 24
28/10/2024 16:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24

بن غوريون

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2024-10-28
10:14 | 2024-10-28
10:12 | 2024-10-28
10:11 | 2024-10-28
10:03 | 2024-10-28
09:49 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24