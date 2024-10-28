حتّى نهاية آذار.. قرار عاجل في إسرائيل يتعلّق بمطار بن غوريون

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن المبنى الرئيسي في مطار بن غوريون سيغلق أمام الرحلات الدولية بدءا من تشرين الثاني وحتى نهاية آذار.

وأشارت إلى أن قرار إغلاق المبنى جاء نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها.