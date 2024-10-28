حماس تطرح مقترح "الكل مقابل الكل".. ما مضمونه؟

Advertisement

طرحت حركة حماس اقتراحا لصفقة "الكل مقابل الكل"، وفق ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية عن مصادر في الدوحة الإثنين.وبحسب المصادر، فإن مقترح حماس يعني "الإفراج عن جميع المختطفين مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل والفوري من قطاع غزة".إلى ذلك، قال مصدر فلسطيني في قطر: "بعد اغتيال يحيى السنوار، لم يعد لدينا ما نخسره ومتمسكون بشروطنا"، وفق ما نقلت "كان".وأضاف: "بعد انتهاء المناقشات في الدوحة، ستُجرى استشارة مع المجلس العسكري في غزة، ومن ثم ستقرر حماس الاتجاه الذي سنتخذه".وأشار إلى أن "هذه المسألة لن تكون سريعة، حيث ستستغرق بضعة أيام بسبب صعوبات التواصل بين الدوحة وغزة".يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن "جهود الحرب أصبحت بلا هدف ويجب إعادة تركيزها".من جهتها، كشفت القناة 12 أنه "من المشكوك فيه أن يكون هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المفاوضات، طالما تصر إسرائيل على عدم إنهاء الحملة العسكرية على حماس".والسبت، تظاهر عدة مئات في إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. (روسيا اليوم)