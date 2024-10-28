هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة قبالة ميناء المخا اليمني

أعلنت هيئة عمليّات التجارة البحرية البريطانية UKMTO، مساء اليوم الإثنين، عن وقوع هجوم على سفينة قبالة سواحل ميناء المخا اليمني.



وقالت الهيئة في منشور لها عبر منصة "إكس": "تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد 25 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا اليمني، وتحقق السلطات حاليا في الحادث".

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وأشارت إلى أنّه: "تم تصنيف الحادث على أنه هجوم".



وقد نصحت UKMTO السفن بالإبحار في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه بشكل عاجل.



وتشن حركة "أنصار الله" الحوثية منذ تشرين الثاني الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. (روسيا اليوم)