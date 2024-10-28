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عربي-دولي

"قلق أميركي وأوروبي".. هذا ما أقره الكنيست بشأن عمل الأونروا

Lebanon 24
28-10-2024 | 16:14
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أقر الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، تشريعا يحظر الأونروا من العمل داخل إسرائيل.

جاء ذلك بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت بشكل كبير منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب عملية 7 تشرين الأوّل.
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من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن البالغ من التشريع المقترح لحظر وكالة الأونروا.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل "أنها تشعر بقلق بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل الأونروا في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الوكالة "تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

من جانبه، قال منسق السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يعرب "عن قلقه البالغ إزاء التشريع الخاص بوكالة الأونروا الذي يناقشه البرلمان الإسرائيلي".

وأضاف أن "هذه القوانين من شأنها أن تجعل العمليات الحيوية التي تقوم بها الأونروا في غزة مستحيلة، وتعيق بشكل خطير تقديم خدماتها في الضفة الغربية"، معتبراً أنّ "هذا التشريع يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الأساسي للإنسانية".

وأكد أن "جميع وكالات الأمم المتحدة تجسد النظام الدولي القائم على القواعد من خلال دعمها وتنفيذها لميثاق الأمم المتحدة، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام به".(سكاي نيوز) 
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