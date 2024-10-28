مندوب إيران: استمرار إسرائيل في عدوانها يمثّل ضرراً للسلم والأمن الدوليين



وقال أن "الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل وإعاقتها لقرارات مجلس الأمن شجع إسرائيل على انتهاكاتها".

Advertisement وأضاف: "إسرائيل وداعمتها الولايات المتحدة تتحمّلان المسؤولية عن التصعيد الخطير في المنطقة". دان المندوب الإيراني في مجلس الأمن أمير سعيد إيرواني، يوم الإثنين، ما وصفه بالأعمال العدائية الإسرائيلية ضد طهران، وانتهاكها لمبدأ السيادة وسلامة الأراضي.وقال أن "الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل وإعاقتها لقرارات مجلس الأمن شجع إسرائيل على انتهاكاتها".وأضاف: "إسرائيل وداعمتها الولايات المتحدة تتحمّلان المسؤولية عن التصعيد الخطير في المنطقة".

وتابع: "استمرار إسرائيل في عدوانها على إيران وغزة ولبنان يمثل ضررا للسلم والأمن الدوليين".

وشدّد في كلمته على أن "إيران تحتفظ بحق الرد على العدوان الإسرائيلي على أراضينا، وردنا سيكون قانونياً"، داعياً مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية.