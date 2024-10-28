دانون: الضربات الإسرائيلية على إيران مدروسة ومتناسبة

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دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مجلس الأمن إلى فرض عقوبات معوقة على البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لإيران واتخاذ التدابير اللازمة لمنع النظام من اكتساب القدرات النووية.ووصف الضربات الإسرائيلية على إيران بأنها مدروسة ومتناسبة وقال إنها ستواصل الدفاع عن نفسها.وقال: "أي عدوان آخر سيقابل بعواقب سريعة وحاسمة"، مؤكداً أن "إسرائيل لا تسعى إلى الحرب".وأضاف: "من الآن فصاعداً لن ترى إيران إلا القوّة في الردّ عليها".وتابع: "نفذنا ضربات دقيقة ومحددة على أهداف عسكرية في إيران ردا على استهداف بلادنا"، مضيفاً: "طموحات إيران تتعدى القدس وتل أبيب فهي تسعى إلى الهيمنة وزعزعة الاستقرار".وأكد أن "صمت مجلس الأمن تجاه إيران سيجعلها تواصل أعمالها العدائية في المنطقة".