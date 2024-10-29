ستستخدمهم على أراضينا.. زيلينسكي يُحذر: 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون في روسيا قريبا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الإثنين ان نحو 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون موجودين "قريبا" في روسيا لتلقّي تدريب، متوقعا رؤيتهم في مرحلة لاحقة في ساحة المعركة في أوكرانيا.وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في أيسلندا "يوجد بالفعل 3000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية. ووفقا لأجهزة استخباراتنا، سيبلغ عددهم قريبا 12 ألفا"، منددا مرة جديدة بـ"تصعيد" النزاع.وحذّر من أن روسيا "ستستخدمهم على أراضينا".من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أمس الإثنين أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقّي تدريب في روسيا، في حين تخوّف حلف شمال الأطلسي وبروكسل من تصعيد خطير.ووفقا للرئيس الأوكراني، فإنه سبق لكوريا الشمالية أن زوّدت روسيا بـ"ملايين قذائف المدفعية والصواريخ" في إطار النزاع في أوكرانيا. (سكاي نيوز)