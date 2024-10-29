مدير مستشفى كمال عدوان في غزة يصلي صلاة الجنازة على جثمان نجله.. فيديو مؤثر جداً

تم تداول فيديو مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية أثناء توديع نجله الذي قضى في غارة إسرائيلية.



وظهر صفية خلال الفيديو يصلي صلاة الجنازة على جثمان نجله باكيا في مشهد يختزل معاناة جميع أهالي القطاع وسط تكثيف إسرائيل لغاراتها الجوية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليعود وينسحب منه في اليوم التالي.



وقال مسعفون إن الجيش احتجز ما لا يقل عن 44 من فريق المستشفى المكون من 70 فردا، وأضافوا لاحقا أن الجيش أطلق سراح 14 منهم، بمن في ذلك مدير المستشفى.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات في منطقة المستشفى بناء على معلومات استخباراتية "تتعلق بوجود إرهابيين وبنية أساسية إرهابية" هناك.



وكان مسعفون قالوا إن طفلين على الأقل استشهدا داخل وحدة العناية المركزة، بعدما أصابت النيران الإسرائيلية المولدات ومحطة الأوكسجين في المنشأة الجمعة الماضي.



ورفضت الطواقم الطبية أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى أو ترك مرضاهم من دون رعاية.(سكاي نيوز)





