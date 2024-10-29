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عربي-دولي

آتية من لبنان واليمن.. مسيّرات تخترق أجواء إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2024 | 04:59
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اخترقت صباح اليوم الثلاثاء مسيّرة أجواء مستوطنة نهاريا، حيث دوت صفارات الإنذار.

وأوضحت "العربية" ان المسيّرة أصابت محطة قطارات بنهاريا وخلفت أضرارا مادية، كما أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.
 
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إلى ذلك، سقطت مسيّرة أطلقها حزب الله من الجانب اللبناني قرب تجمع لجنود إسرائيليين بمستوطنة دان، في الجليل الأعلى (شمالا).

فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة شمالا أيضا.

آتية من اليمن
كذلك، شهدت عسقلان جنوب إسرائيل، اختراقاً لأجوائها عبر طائرة مسيّرة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن المسيّرة التي انفجرت في عسقلان وصلت من اليمن.

أتت تلك التطورات الميدانية بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان، فضلا عن البقاع.

بينما تستمر المساعي الدولية والإقليمية من أجل وقف الحرب في لبنان، والقطاع الفلسطيني على السواء وتبادل الأسرى.(العربية)


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