آتية من لبنان واليمن.. مسيّرات تخترق أجواء إسرائيل (فيديو)

اخترقت صباح اليوم الثلاثاء مسيّرة أجواء مستوطنة نهاريا، حيث دوت صفارات الإنذار.



وأوضحت "العربية" ان المسيّرة أصابت محطة قطارات بنهاريا وخلفت أضرارا مادية، كما أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

مراسل العربية: اختراق مسيرة الأجواء في نهاريا والجليل الغربي شمال إسرائيل#لبنان#قناة_العربية pic.twitter.com/eUNZ5PIVAw — العربية (@AlArabiya) October 29, 2024 Advertisement

إلى ذلك، سقطت مسيّرة أطلقها حزب الله من الجانب اللبناني قرب تجمع لجنود إسرائيليين بمستوطنة دان، في الجليل الأعلى (شمالا).



فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة شمالا أيضا.



آتية من اليمن

كذلك، شهدت عسقلان جنوب إسرائيل، اختراقاً لأجوائها عبر طائرة مسيّرة.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن المسيّرة التي انفجرت في عسقلان وصلت من اليمن.



أتت تلك التطورات الميدانية بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان، فضلا عن البقاع.



بينما تستمر المساعي الدولية والإقليمية من أجل وقف الحرب في لبنان، والقطاع الفلسطيني على السواء وتبادل الأسرى.(العربية)





