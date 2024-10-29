وسط الحديث عن ردّ إيرانيّ مرتقب على إسرائيل.. ما الذي تخشاه أميركا؟

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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قالت نقلاً عن مسؤولين أميركيين إنّ "البنتاغون يخشى نفاد مخزونه من الصواريخ الاعتراضية ومن الممكن ألا يتمكن من تعويضها".وقالت الصحيفة إنّ "البنتاغون بات يُعاني من نقص في بعض أنواع صواريخ الدفاع الجوي، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول استعداداته للتدخل في الشرق الأوسط وأوروبا والصراع المحتمل في المحيط الهادئ".وأشارت إلى أنّ الصواريخ الاعتراضية أصبحت بسرعة كبيرة أكثر الذخائر المطلوبة خلال الأزمة في الشرق الأوسط، حيث تُواجه إسرائيل تهديداً متزايداً من الصواريخ والطائرات من دون طيار.كما لفتت الصحيفة إلى أنّ النقص يصبح أمراً مقلقاً، ولا سيما بعد الضربات الإسرائيلية ضدّ إيران، والتي يخشى المسؤولون الأميركيون أن تؤدي إلى موجةٍ أخرى من الهجمات المضادة من قبل طهران. (الميادين)