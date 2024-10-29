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ترامب يعد بكشف "سرّ صغير" إن فاز بالانتخابات.. ما هو؟

Lebanon 24
29-10-2024 | 07:36
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وعد المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، بأنه سيكشف "سرا صغيرا" سيساعد في إدارة البلاد، إن فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الرئيس الأميركي السابق خلال تجمع انتخابي في مجمع "ماديسون سكوير غاردن" بنيويورك، حيث وجه حديثه لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الذي حضر الفعالية الداعمة للمرشح الجمهوري، قائلا: "بسرنا الصغير من المؤكد أننا سننجح في الإدارة.. أليس كذلك؟.. سرنا الصغير لديه تأثير كبير.. فيه جونسون وأنا وسنفشي بسرنا عندما ينتهي السباق".
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وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، ذكرت في وقت سابق، أن جونسون أكد للصحيفة وجود الـ"سر الصغير" لدى ترامب، وقال جونسون إنه "بالحديث عن الأسرار فإن كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن تعرف أن بايدن كان في فترة ما غير مؤهل جسديا ولا عقليا، ومع ذلك أبقت الأمر سرا، ومكتب التحقيقات الفيدرالية كان يعرف بوجود كمبيوتر هانتر بايدن المحمول وأبقى أيضا الأمر سرا، وعلى ما يبدو فإن تلك الأسرار لم تكن مهمة بالنسبة لوسائل الإعلام لأن جميعها ساعدت الديمقراطيين، لكن هذا السر قد يساعد ترامب وهم الآن يهتمون به؟"

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أن تعليق ترامب حول "السر الصغير" ربما لا يعني شيئا، مضيفين بأنه ربما يشير إلى اللقاءات التلفزيونية للنواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، والتي يحرص على حضورها باستمرار. (روسيا اليوم)
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