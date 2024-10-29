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عربي-دولي

السعودية: مستعدّون للتوسّط في محادثات بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
29-10-2024 | 08:40
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أعرب سفير السعودية لدى روسيا عبد الرحمن بن سليمان الأحمد عن استعداد بلاده للوساطة في حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد السفير خلال حديثه لوكالة "تاس"، أن المملكة أعربت عن دعمها لجميع القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة.
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وأضاف أن المملكة التي تشارك في اجتماعات مستشاري الأمن القومي أعربت عن استعدادها للوساطة بين جميع أطراف النزاع الأوكراني.
وأشار الأحمد إلى أن تطوير العلاقات السعودية الروسية سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار، لافتا إلى أن التعاون بين المملكة وروسيا يخلق آفاقا للمستقبل ويسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
(روسيا اليوم)
 
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