Advertisement

عربي-دولي

غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

Lebanon 24
29-10-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1270187-638658127298462504.jpg
Doc-P-1270187-638658127298462504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "43 ألفا و61 شهيدا و101 ألف و223 إصابة" منذ 7 تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في تقرير الوزارة الاحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ389 على قطاع غزة.
Advertisement
وورد في التقرير: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,061 شهيدا و101,223 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 إصابة".
وأضافت أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:21 | 2024-10-29
12:10 | 2024-10-29
12:08 | 2024-10-29
11:47 | 2024-10-29
11:40 | 2024-10-29
11:27 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24