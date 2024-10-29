غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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(الاناضول)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "43 ألفا و61 شهيدا و101 ألف و223 إصابة" منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في تقرير الوزارة الاحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ389 على قطاع غزة.وورد في التقرير: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,061 شهيدا و101,223 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و113 إصابة".وأضافت أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".