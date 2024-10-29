23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كيف علقت "حماس" على اختيار قاسم أمينًا عامًا لحزب الله؟
Lebanon 24
29-10-2024
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، انتخابَ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله "دليل تعافي الحزب" من عمليات استهدفت قياداته.
وقالت الحركة في بيان لها: "نبارك للإخوة في حزب الله في لبنان الشقيق، انتخابَ سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب، خلفا للأمين العام الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله الذي عاش مجاهدًا واستشهد مجاهدا على طريق القدس".
Advertisement
وأضافت: "نعتبر هذا الانتخاب دليل تعافي الحزب من الاستهدافات التي تعرضت لها الهيئات القيادية".
وتابعت الحركة: "نؤكد وقوفنا إلى جانب القيادة الجديدة للحزب، ونسأل الله تعالى أن يعينها على مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة، وأن يوفق سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وأن يحفظه ويسدد خطاه في قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني وأطماعه الاستعمارية في لبنان وفلسطين والمنطقة".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
14:06 | 2024-10-28
28/10/2024 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. معلومات بارزة عن "جسر عسكري"
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. معلومات بارزة عن "جسر عسكري"
14:00 | 2024-10-28
28/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من الفضاء.. قرى لبنانية سُوّيت بالأرض!
Lebanon 24
صورٌ من الفضاء.. قرى لبنانية سُوّيت بالأرض!
12:47 | 2024-10-28
28/10/2024 12:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. رسالة لا تفتحها أبداً!
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. رسالة لا تفتحها أبداً!
15:54 | 2024-10-28
28/10/2024 03:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. سرقا راجمة صواريخ لـ "الحزب" ووضعاها على شاحنة وهذا ما حلّ بهما (فيديو)
Lebanon 24
في إسرائيل.. سرقا راجمة صواريخ لـ "الحزب" ووضعاها على شاحنة وهذا ما حلّ بهما (فيديو)
02:42 | 2024-10-29
29/10/2024 02:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:21 | 2024-10-29
النمسا تدين الهجوم الإسرائيلي على قواتها في اليونيفيل.. وهذا ما طالبت به
12:10 | 2024-10-29
ماسك: هناك دعاية مجنونة ضد ترامب في الخارج
12:08 | 2024-10-29
بعد استدعاء سفيرها في برلين.. أوّل رد من إيران على ألمانيا
11:47 | 2024-10-29
إيطاليا تستعدّ لتوقيع إتّفاقات مع ليبيا بـ9 مليارات يورو
11:40 | 2024-10-29
ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟
11:27 | 2024-10-29
"حزب الله" استهدف تجمعات لقوات العدوّ الإسرائيلي بالصواريخ
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
29/10/2024 18:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
29/10/2024 18:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
29/10/2024 18:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24