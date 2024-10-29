كيف علقت "حماس" على اختيار قاسم أمينًا عامًا لحزب الله؟

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اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، انتخابَ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله "دليل تعافي الحزب" من عمليات استهدفت قياداته.وقالت الحركة في بيان لها: "نبارك للإخوة في حزب الله في لبنان الشقيق، انتخابَ سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً للحزب، خلفا للأمين العام الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله الذي عاش مجاهدًا واستشهد مجاهدا على طريق القدس".وأضافت: "نعتبر هذا الانتخاب دليل تعافي الحزب من الاستهدافات التي تعرضت لها الهيئات القيادية".وتابعت الحركة: "نؤكد وقوفنا إلى جانب القيادة الجديدة للحزب، ونسأل الله تعالى أن يعينها على مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة، وأن يوفق سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، وأن يحفظه ويسدد خطاه في قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني وأطماعه الاستعمارية في لبنان وفلسطين والمنطقة".