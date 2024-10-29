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ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:40
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، ليرتفع إجمالي ضحايا الموجة الحالية من الوباء إلى 28 ألفا و376 إصابة بينها 836 وفاة.
وقالت الوزارة في بيان: "سجلنا خلال الساعات الأخيرة 50 إصابة جديدة بالكوليرا في 5 ولايات هي كسلا والقضارف (شرق) ونهر النيل والشمالية (شمال) والجزيرة (وسط)".
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وأضافت أنه لم يتم "تسجيل حالات وفاة جديدة" جراء الكوليرا.
وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابات بوباء الكوليرا ارتفع إلى 28 ألفا و376 إصابة من آب الماضي، بينها 836 حالة وفاة" .
وأشارت إلى انخفاض معدل الإصابات بالكوليرا بمعظم الولايات.
المصدر: الأناضول
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