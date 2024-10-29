ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، ليرتفع إجمالي ضحايا الموجة الحالية من الوباء إلى 28 ألفا و376 إصابة بينها 836 وفاة.وقالت الوزارة في بيان: "سجلنا خلال الساعات الأخيرة 50 إصابة جديدة بالكوليرا في 5 ولايات هي كسلا والقضارف (شرق) ونهر النيل والشمالية (شمال) والجزيرة (وسط)".وأضافت أنه لم يتم "تسجيل حالات وفاة جديدة" جراء الكوليرا.وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابات بوباء الكوليرا ارتفع إلى 28 ألفا و376 إصابة من آب الماضي، بينها 836 حالة وفاة" .وأشارت إلى انخفاض معدل الإصابات بالكوليرا بمعظم الولايات.