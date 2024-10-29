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عربي-دولي
ماسك: هناك دعاية مجنونة ضد ترامب في الخارج
Lebanon 24
29-10-2024
|
12:10
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أشار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى وجود دعاية مجنونة ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب خارج الولايات المتحدة.
وكتب ماسك على منصة "إكس": "مهما كانت الدعاية ضد ترامب سيئة في الولايات المتحدة، فإنها مجنونة بشكل أكثر في الخارج".
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وجاء هذا التصريح ردا على تغريدة أحد مستخدمي "إكس" مفادها أن وسائل الإعلام النرويجية تنتقد ترامب بنشاط.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن ماسك أنفق خلال النصف الأول من تشرين الأول الجاري 44 مليون دولار على حملة تأييد دونالد ترامب.
(روسيا اليوم)
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