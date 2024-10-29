Advertisement

عربي-دولي

حماس: ندرس مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب

Lebanon 24
29-10-2024 | 15:23
A-
A+
Doc-P-1270371-638658338884399486.jpg
Doc-P-1270371-638658338884399486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال سامي أبو زهري، القيادي البارز في حركة حماس، الثلاثاء، إن الحركة تدرس مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة، لكنه أكد مجددا أن هذه المقترحات يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع.
Advertisement

وذكر أبو زهري، في كلمة مسجلة: "فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار، لقد استجابت حركة حماس لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأضاف: "عقدت الحركة بعض اللقاءات بهذا الخصوص، وهناك لقاءات أخرى ستعقد أيضا في نفس السياق".

وتابع: "أكد وفد الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعبنا في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة جدية للأسرى".

ولم يشر كلام أبو زهري إلى أي تغيير في الشروط التي تتمسك بها الحركة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-10-29
19:30 | 2024-10-29
19:11 | 2024-10-29
18:30 | 2024-10-29
18:00 | 2024-10-29
17:54 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24