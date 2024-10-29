"سنتجنب حرب عالمية ثالثة".. ترامب يكشف ما سيحصل في حال فوزه

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وقال ترامب أمام أنصاره والصحفيين في مقره بمار إي لاغو في ولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء: "نحن لن نذهب إلى الحرب. ولن تكون لدينا حرب عالمية ثالثة".وتابع: "ونحن سنكون على وفاق مع الصين. وسنكون على وفاق مع روسيا. وسنكون على وفاق مع الجميع".يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتنافس على منصب الرئاسة الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس. (روسيا اليوم)