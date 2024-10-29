رئيس دولة الإمارات يصدر عفوا عن متهمين في أحداث مباراة كرة قدم

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيرامدز المصريين، والتي أقيمت في أبوظبي 20 تشرين الثاني الجاري.



وحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فإن هذا العفو "يأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين".

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