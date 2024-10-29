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أردوغان: ستكون لدينا "قبتنا الفولاذية" قريباً

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:46
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أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الى أن تركيا تسعى إلى امتلاك منظومتها للدفاع الجوي بحيث تحمل اسم "القبة الفولاذية" قريبا.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بمقر شركة توساش التركية للصناعات الجوية في أنقرة لتدشين الطائرة "جوكباي" المحلية الصنع: "أصبح مفهوما بشكل أفضل الآن مدى أهمية أنظمة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات لأمننا".
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وأضاف: "إذا كانت لديهم "قبتهم الحديدية"، فستكون لدينا "قبتنا الفولاذية"، لن ننظر إليهم ونقول: لماذا لا نمتلك هذا؟".


وتابع: "سنعمل على زيادة قدراتنا المتكونة من الصواريخ البعيدة المدى خلال هذه الفترة أيضا، فتركيا لن ترتاح حتى تستقل تماما في قطاع الدفاع".
 
ولم يحدد الرئيس التركي موعدا لامتلاك تركيا مثل هذه المنظومة.
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