رئيس كولومبيا: الولايات المتحدة مسؤولة عن تدفق المهاجرين من فنزويلا

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حمل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الولايات المتحدة مسؤولية تدفق المهاجرين من فنزويلا على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سببه العقوبات الأميركية ضد كاراكاس.وقال بيترو خلال مؤتمر المناخ في مدينة كالي الكولومبية، يوم الثلاثاء، إن "فنزويلا تحت الحصار اليوم، وجزء من مجتمعها يموت من الجوع".وتابع: "هنا مر 3 ملايين من الفنزويليين، والآن ها هم يتوجهون إلى الولايات المتحدة التي فرضت حصارا على فنزويلا فأصبحت هي نفسها ضحية أفعالها".وشدد على أن قضية هجرة الفنزويليين تسببت بها سياسات البيت الأبيض تجاه فنزويلا.يذكر أن معطيات الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 7.7 مليون من المهاجرين غادروا فنزويلا حتى أواخر عام 2023 الماضي على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد منذ عام 2014. ويقيم نحو 6.5 مليون منهم في دول أميركا اللاتينية والكاريبي.