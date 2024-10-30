شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لخيام نازحين في دير البلح وخان يونس

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استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.وقد نقل المصابون وجثث الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة.كما أفاد المراسل باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 20 آخرين فجر اليوم بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشيخ ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.كما أصيب عدد آخر في غارة نفذتها مروحيات الاحتلال مستهدفة خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمالي المدينة.ونقلت الطواقم الطبية المصابين وجثث الشهداء إلى مجمع ناصر الطبي حيث وصف الأطباء حالة بعض الجرحى بالخطرة.وادعى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم من خلال سلاح الجو عناصر تابعة لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في خان يونس.