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عربي-دولي

"الحزب" يُطلق صاروخ باليستي نحو إسرائيل.. وسقوط مسيّرة بنهاريا

Lebanon 24
30-10-2024 | 01:15
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أطلق حزب الله، اليوم الأربعاء، صواريخ نحو الداخل الإسرائيلي.

فقد أفادت "العربية" أن صفارات إنذار دوّت في عدة مناطق إسرائيلية، اليوم، بعد إطلاق صواريخ أرض ـ أرض وصاروخ باليستي من الجانب اللبناني.

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كما أضافت أنه تم اعتراض صواريخ في ضواحي حيفا، بينما طال استهداف صاروخي نتانيا ومحيطها شمال تل أبيب.

إلى ذلك، أصيب مصنع في نهاريا شمال إسرائيل جراء سقوط مسيّرة.

أتى ذلك، بعدما دخل "عدد كبير" من الدبابات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إلى تلة عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، في أعمق نقطة يصلها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليات توغله في جنوب لبنان.(العربية)



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