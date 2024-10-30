Advertisement

عربي-دولي

"واشنطن بوست" تصف السباق الرئاسي الراهن بـ"الأكثر اضطراباً" بتاريخ أميركا

Lebanon 24
30-10-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1270567-638658740299358938.jpg
Doc-P-1270567-638658740299358938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" السباق الانتخابي بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب أنه الأكثر اضطرابا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" أنها لن تعرب عن دعمها لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأميركية للمرة الأولى منذ عام 1988.
Advertisement

واحتجاجا على ذلك، ترك اثنان من كتاب الأعمدة في الصحف واثنان من المحررين مناصبهم.

ودعمت الصحيفة تاريخيا المرشحين الديمقراطيين، وكانت هيئة التحرير تهدف في البداية إلى التعبير عن دعمها لهاريس.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن قرار عدم دعمها اتخذه مالك الصحيفة ومؤسس عملاق الإنترنت "أمازون" الملياردير جيف بيزوس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:36 | 2024-10-30
06:30 | 2024-10-30
06:17 | 2024-10-30
06:12 | 2024-10-30
05:52 | 2024-10-30
05:45 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24