بيل كلينتون: هاريس لا تملك خطة لإنهاء الحرب

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قال الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، الثلاثاء، إن القادة الإسرائيليين «لم يعودوا يهتمون» بالسلام مع الفلسطينيين، وأضاف أن نائبة الرئيس كامالا هاريس «لا يمكن أن تكون لديها خطة لإنهاء حرب غزة».ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، كان كلينتون يُروّج للتصويت لكامالا هاريس في جامعة «بيتسبرغ جينزبور» بولاية بنسلفانيا، عندما قاطعه متظاهر مؤيد للفلسطينيين، وطالبه بالإجابة عن سؤال حول ما ستفعله نائبة الرئيس لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وإنهاء الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.وأجاب كلينتون بقوله: «هذا سؤال عادل»، قبل أن يروي قصة لمدة 15 دقيقة عن فشله في التفاوض على اتفاق سلام بين إسرائيل ومنظمة «التحرير الفلسطينية» في عام 2000.وذكر: «يفترض الجميع أن إسرائيل كان ينبغي لها أن تقف هناك؛ حيث كانت قبل 20 عاماً»، في إشارة إلى اتفاق السلام القريب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك ورئيس منظمة «التحرير الفلسطينية»، الراحل ياسر عرفات.وأضاف كلينتون: «لقد تغيّرت إسرائيل بشكل كبير، والآن لم يعد الأشخاص الذين كانوا يذهبون إلى هناك يهتمون بهذا الأمر بشكل مباشر»، وأضاف: «لذا، فسوف نضطر إلى بناء ذلك مرة أخرى، هذا كل ما أستطيع أن أخبركم به».وأشار الرئيس الأسبق إلى دعمه حل الدولتين، وهو النهج الذي فضَّلته إدارة بايدن، وقال كلينتون: «أعتقد أن الفلسطينيين يحق لهم الحصول على وطن، وأن ما حدث في الضفة الغربية خطأ، لكن حركة (حماس) كانت لديها دائماً أيديولوجيا مختلفة».وتابع: «لقد بنت (حماس) جميع الأنفاق تحت الأرض، وأرادت وضع إسرائيل في موقف يضطرها إلى قتل المدنيين للدفاع عن أنفسهم، ولا أستطيع أن أخبرك بعدد الليالي منذ تشرين الأول الماضي التي واجهت فيها صعوبة في النوم، لأنني أفكر فيما كان يمكن أن يحدث».وقال كلينتون: «إن عناصر اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية كانوا سعداء عندما فازت (حماس) بالانتخابات، لأن الحركة تاريخياً كان لديها عدد قليل جداً من الأشخاص الذين فضّلوا حل الدولتين».وانتقد دعم الرئيس السابق دونالد ترمب الواضح لإسرائيل، وقال: «حماية الحكومة الحالية وسياساتها قد تجعل الأمر أسوأ».واعترف كلينتون بأن كامالا هاريس ليست لديها خطة للسلام في الشرق الأوسط، ولكن يجب على سكان ولاية بنسلفانيا دعمها لأنها «الأكثر عدالة» بين المرشحين.وتابع كلينتون: «السبب الذي يجعلك تدعم كامالا هاريس ليس لأن لديها خطة مفصلة، ولا يمكنها أن تمتلك واحدة»، وأعرب عن أسفه قائلاً: «لقد تحطم هذا الشيء إلى مليون قطعة».وذكر: «لو كنت هناك، لما تمكنت من الحصول على ما أريد»، واصفاً السلام الدائم في المنطقة بأنه «أصعب شيء في العالم».