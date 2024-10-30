Advertisement

عربي-دولي

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1270720-638658907907880655.jpg
Doc-P-1270720-638658907907880655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "43 ألفا و163 شهيدا و101 ألف و510 مصابين" منذ 7 تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في تقرير الوزارة الاحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ390 على قطاع غزة.
Advertisement
وورد في التقرير: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43163 شهيدا و101510 مصابين إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 إصابة".
وأضافت أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الاناضول)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:28 | 2024-10-30
09:26 | 2024-10-30
09:10 | 2024-10-30
08:49 | 2024-10-30
08:40 | 2024-10-30
08:34 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24