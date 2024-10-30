صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "43 ألفا و163 شهيدا و101 ألف و510 مصابين" منذ 7 تشرين الأول 2023.جاء ذلك في تقرير الوزارة الاحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ390 على قطاع غزة.وورد في التقرير: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43163 شهيدا و101510 مصابين إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 إصابة".وأضافت أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الاناضول)