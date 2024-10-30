الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات لمواقع "حماس" في جنوب غزة

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وزعم جيش العدو أنه "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والاستخبارات الإضافية".وتابع: "هذا مثال آخر على إساءة استخدام حماس للبنية التحتية المدنية واستخدام المنطقة الإنسانية كغطاء لهجماتها وانتهاك القانون الدولي".وأكد البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد حماس دفاعاً عن مواطني إسرائيل".