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الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربات لمواقع "حماس" في جنوب غزة

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:42
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء تنفيذ قواته ضربات جوية ضد مواقع تابعة "لحماس" و"الجهاد لإسلامي" في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وزعم جيش العدو أنه "قبل الضربة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والاستخبارات الإضافية".
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وتابع: "هذا مثال آخر على إساءة استخدام حماس للبنية التحتية المدنية واستخدام المنطقة الإنسانية كغطاء لهجماتها وانتهاك القانون الدولي".

وأكد البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد حماس دفاعاً عن مواطني إسرائيل".

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