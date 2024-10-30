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غزة.."القسام" تعلن استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:40
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أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، الأربعاء، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة.
وقالت في بيان عبر منصة تلغرام، إن مقاتلي "القسام" استهدفوا ناقلة جند من نوع "اشزاريت" بقذيفة "الياسين 105" وجيب "همر" بقذيفة مضادة للدروع وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة أرضية قرب المقبرة الشرقية بمدينة غزة. (الأناضول)
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