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عربي-دولي

"شخص غير متزن ومهووس".. هاريس تختتم جولتها الإنتخابية بهجوم عنيف على ترامب

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:34
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حذرت المرشحة الديمقراطية في خطاب مؤثر من منافسها الجمهوري، مشيرةً إلى عدم استقراره وعزيمته على الانتقام، مبدية قلقها من سعيه نحو "سلطة مطلقة" مدفوعة بشعوره بالظلم، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات.

وألقت هاريس هذه التصريحات خلال تجمع حاشد أمام الموقع الذي شهد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس في كانون الثاني2021. واختارت أن تتحدث في حديقة "ذي إليبس" قرب البيت الأبيض، لتذكير الناخبين بالتداعيات الخطيرة التي نتجت عن أحداث ذلك اليوم، والتي كانت نتيجة لاحتجاجات على خسارة ترامب الانتخابات أمام الرئيس بايدن.
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وتميزت نبرة هاريس خلال مرافعاتها الختامية قبيل الانتخابات المقررة في الـ5 من تشرين الثاني المقبل بالحماس، حيث طالبت الأميركيين بما وصفته قلب الصفحة، مؤكدة أن ترامب ليس ذلك المرشح الذي يفكر لجعل حياتهم أفضل.

واعتبرت هاريس في خطابها أن فوز ترامب يعني عودة الولايات التحدة إلى الفوضى والانقسام، مذكرة عشرات الآلاف الذين كانوا يستمعون لها بأن ترامب وقف في المكان نفسه منذ نحو 4 سنوات و"أرسل حشدا مسلحا" إلى الكابيتول. (روسيا اليوم)
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