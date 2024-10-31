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عربي-دولي

في مجلس الامن... روسيا تنفي التقارير بشأن وجود قوات كورية شمالية

Lebanon 24
31-10-2024 | 00:12
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نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الأربعاء صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كورية شمالية عند الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، واصفا إياها بأنها "مجرّد ادعاءات".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في مداخلة أمام مجلس الأمن إن هذه التقارير "لديها قاسم مشترك واحد: إنها مجرّد ادعاءات، وهي ترمي، في ظل غياب أي أدلة مقنعة، إلى صرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
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تأتي تصريحات نيبينزيا بعد أن تحدّثت الولايات المتحدة عن نشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي كوري شمالي في روسيا التي بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في شباط 2022، تحضيرا لعمل عسكري محتمل ضد القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، إن "عددا صغيرا" من الجنود الكوريين الشماليين ينتشرون في منطقة كورسك الروسية عند الحدود مع أوكرانيا.

وعزّزت موسكو وبيونغيانغ تعاونهما العسكري منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن إشراك قوات كورية شمالية في القتال سيشكل منعطفا كبيرا.
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