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عربي-دولي

جلالي: لسنا قلقين بشأن الدول المجاورة

Lebanon 24
31-10-2024 | 00:49
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أفاد السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي بأن بلاده "ليست قلقة من دول جوارها، وإنما قلقة بشأن تأثير نفوذ الأجانب في تلك البلدان".

وقال جلالي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن لسنا قلقين بشأن الدول المجاورة، نحن قلقون بشأن تأثير الأجانب في البلدان المجاورة، ومن خلال العلاقات الجيدة التي يمكن أن نقيمها مع جيراننا يمكننا منع نفوذ الأجانب عن منطقتنا".
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وأضاف أن "وجود الأجانب في البلدان المجاورة أمر قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات، وبالأساس تسعى الدول الغربية إلى دفع التطورات نحو مصالحها الخاصة، من خلال التدخل في الوضع الداخلي لدول المنطقة".

وأردف "الوضع الأمثل هو أن نفكر مع بعضنا البعض، وإذا كانت لدينا خلافات يجب أن نحلها بالآليات الداخلية للعلاقات بين دول المنطقة، وعدم السماح للدول الأجنبية بالتدخل في شؤوننا أو في علاقاتنا مع دول الجوار". (روسيا اليوم)
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