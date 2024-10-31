روسيا تدمّر 21 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.وأضافت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 21 طائرة أوكرانية دون طيار. تم إسقاط 8 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم تدمير 5 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة لكل منهما - فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، والبحر الأسود".