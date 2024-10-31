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عربي-دولي

بواسطة طائرة "درون"... الجيش الإسرائيلي يعلن "إحباط تهريب أسلحة من الأراضي المصرية"

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:14
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن قوات الجيش "أحبطت محاولة تهريب أسلحة بواسطة طائرة "درون" عبر الحدود مع مصر".


وقال الجيش في بيان إن قواته "رصدت مساء أمس، الأربعاء، طائرة مسيرة (درون) تعبر من الأراضي المصرية إلى إسرائيل في منطقة قيادة باران، أحد الألوية التابعة للجيش الإسرائيلي والمكلف بحماية منطقة الحدود مع مصر".
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وأفاد بأنه "عقب رصد الطائرة، قامت قوات الجيش بإسقاطها، حيث عثرت على متنها على أربعة بنادق ومسدس"، مضيفا: "تم تحويل الأسلحة المضبوطة إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة القضية".

تجدر الإشارة إلى تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات من مصر، الأمر الذي يعتبره الجيش الإسرائيلي أنه يشكل "تحديا أمنيا"، علما بأنه خلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن إحباط العديد من محاولات التهريب.

وتعتبر هذه المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يتم فيها محاولة تهريب أسلحة إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية باستخدام طائرة مسيرة. فيما يبدو أنه "أسلوب جديد" بات يتبعه المهربون، بعد سنوات من عمليات تهريب المخدرات. (روسيا اليوم)
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