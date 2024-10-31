حماس ترفض الوقف المؤقت للنار

Advertisement

أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، اليوم الخميس، أن الحركة ترفض فكرة "الوقف المؤقت للحرب" في قطاع غزة لكنها مع أي اقتراح يفضي إلى وقف دائم لها.وقال النونو لوكالة "فرانس برس" إن "فكرة الوقف المؤقت للحرب ثم العودة إلى العدوان من جديد سبق أن أبدينا رأينا فيها، حماس مع الوقف الدائم للحرب وليس المؤقت".وأكد النونو أنه إذا دعا الوسطاء حماس إلى الاستماع لعروض واقتراحات جديدة فإن "حماس ستلبي هذه الدعوة".لكن النونو شدد على أن موافقة حماس على أي عرض مشروطة بأن "تلبي المطالب الأربعة" للحركة.ووفقاً للقيادي فإن هذه المطالب متمثلة "بوقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وعودة النازحين وإدخال المساعدات بكميات كافية وصفقة جادة لتبادل الأسرى، تمهيداً لإعادة إعمار القطاع".