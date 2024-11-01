24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لثلاث مرات.. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفًا حيويًا شمال إسرائيل
Lebanon 24
01-11-2024
|
00:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الجمعة، استهداف مواقع في شمال وجنوب إسرائيل 3 مرات خلال ساعات الماضية بـ"الطيران المسيّر".
وأوضحت أن "عناصرها هاجموا هدفاً حيوياً في الجولان المحتل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"المقاومة الإسلامية في العراق" تُعلن تنفيذ هجومين بالطيران المسيّر على أهداف إسرائيلية
Lebanon 24
"المقاومة الإسلامية في العراق" تُعلن تنفيذ هجومين بالطيران المسيّر على أهداف إسرائيلية
01/11/2024 08:42:45
01/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف إسرائيلي حيوي.. هذا ما استهدفته المقاومة الإسلامية في العراق
Lebanon 24
هدف إسرائيلي حيوي.. هذا ما استهدفته المقاومة الإسلامية في العراق
01/11/2024 08:42:45
01/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا مساء الثلاثاء هدفاً حيوياً في وسط أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة
Lebanon 24
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا مساء الثلاثاء هدفاً حيوياً في وسط أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة
01/11/2024 08:42:45
01/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بواسطة الطيران المسير.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تهاجم هدفاً حيوياً في شمال إسرائيل
Lebanon 24
بواسطة الطيران المسير.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تهاجم هدفاً حيوياً في شمال إسرائيل
01/11/2024 08:42:45
01/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لثلاث
مرات..
المقاومة
الإسلامية
العراق
هدفًا
حيويًا
إسرائيل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
Lebanon 24
آخر المعلومات... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عاريا" اليوم
09:03 | 2024-10-31
31/10/2024 09:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما قاله نتنياهو أمام هوكشتاين
10:02 | 2024-10-31
31/10/2024 10:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
Lebanon 24
بعد لقاء هوكشتاين بنتنياهو.. ماذا كشفت مصادر عن وقف إطلاق النار في لبنان؟
10:29 | 2024-10-31
31/10/2024 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء
Lebanon 24
من مصرف لبنان... خبر سارّ لهؤلاء
10:48 | 2024-10-31
31/10/2024 10:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون ناصيف زيتون.. الإطلالة الأولى لدانييلا رحمة في مناسبة رسمية خلال تواجدها في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
من دون ناصيف زيتون.. الإطلالة الأولى لدانييلا رحمة في مناسبة رسمية خلال تواجدها في الرياض (فيديو)
05:25 | 2024-10-31
31/10/2024 05:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:32 | 2024-11-01
أكثر من 30 ألف مهاجر قدموا إلى بريطانيا عبر قناة المانش
02:30 | 2024-11-01
"أكسيوس": بايدن يكثف الضغط على اسرائيل لتلبية المطالب لمعالجة الأزمة في غزة
02:15 | 2024-11-01
إيرلندا.. المعارضة تدعو إلى تمرير مشروع قانون يحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية
02:00 | 2024-11-01
لافروف: روسيا تدعو إلى وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط
01:58 | 2024-11-01
لهذا السبب.. البيت الأبيض عدّل نص تصريحات بايدن
01:45 | 2024-11-01
كوريا الشمالية راضية عن اختبارها لـ"أقوى صاروخ استراتيجي في العالم"
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
01/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
01/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
01/11/2024 08:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24