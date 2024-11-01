لثلاث مرات.. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفًا حيويًا شمال إسرائيل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الجمعة، استهداف مواقع في شمال وجنوب إسرائيل 3 مرات خلال ساعات الماضية بـ"الطيران المسيّر".



وأوضحت أن "عناصرها هاجموا هدفاً حيوياً في الجولان المحتل".

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