Advertisement

عربي-دولي

سقوط مسيّرة مجهولة المصدر شمالي الأردن دون إصابات

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:30
A-
A+

Doc-P-1271684-638660390546871650.jpg
Doc-P-1271684-638660390546871650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أن مسيرة مجهولة المصدر سقطت، مساء الخميس، في منطقة خالية من السكان ببلدة سوف بمحافظة جرش بعد دخولها المجال الجوي الأردني.
Advertisement
وأضاف المصدر أنه لم تقع أية إصابات جراء الحادثة التي أدت إلى اشتعال النيران والتي قامت فرق الدفاع المدني بإخمادها.
ولفت المصدر إلى أنه جرى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.
وأشار إلى توقع حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مهيبا بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المواقع التي تسقط فيها مثل هذه الأجسام وعدم الاقتراب منها أو التجمع حولها لما قد تشكله من خطورة عليهم وإبلاغ الجهات المعنية على الفور. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2024-11-01
05:40 | 2024-11-01
05:25 | 2024-11-01
05:05 | 2024-11-01
04:50 | 2024-11-01
04:47 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24