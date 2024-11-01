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عربي-دولي

لافروف: روسيا تدعو إلى وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط

Lebanon 24
01-11-2024 | 02:00
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قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا تدعو إلى وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط وتؤكد ضرورة تهيئة الظروف اللازمة للتسوية السياسية في المنطقة.
وشدد الوزير الروسي، في مقابلة مع صحيفة Hürriyet التركية، على أنه لن يتمكن أي طرف من الفوز في المواجهة المسلحة هناك.
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وأضاف لافروف: "ندعو إلى الامتناع عن الخطوات التي تؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف وخروج الوضع عن السيطرة. لن يكون هناك فائزون في هذا الصراع. الطريق إلى تطبيع الوضع يمر عبر وقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأساس القانوني الدولي المعترف به، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967".
وأعرب الوزير لافروف عن ثقته، في أن مثل هذا الحل وحده "يمكن أن يضمن السلام المستقر والدائم في الشرق الأوسط".
ولفت لافروف الانتباه إلى أن الصراع العربي- الإسرائيلي الذي لم يتم حله حتى الآن، "أدى إلى جولة دورية من العنف: عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء استشهدوا في غزة، وفي لبنان سقط الآلاف من الضحايا، ويتم جذب إلى دوامة المواجهة المزيد من الدول".
وأشار الوزير إلى أن روسيا تدين قيام إسرائيل بقتل القادة السياسيين لحركتي حماس وحزب الله، وكذلك اغتيال كبار الضباط العسكريين الإيرانيين.
وقال: "اقترحنا أن يتم تقييم هذه التصرفات من قبل مجلس الأمن الدولي، ولكن بسبب معارضة الأعضاء الغربيين في المجلس لم يكن تحقيق ذلك ممكنا". (روسيا اليوم)
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