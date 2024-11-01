"أكسيوس": بايدن يكثف الضغط على اسرائيل لتلبية المطالب لمعالجة الأزمة في غزة

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(روسيا اليوم)

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تكثف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتلبية مجموعة من المطالب الأميركية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.ووفقا لمسؤول أمريكي فإنه إذا فشلت إسرائيل في التنفيذ الكامل للمطالب الأميركية بحلول 13 تشرين الثاني، فيمكن للولايات المتحدة تعليق مساعدتها العسكرية لإسرائيل، وهي خطوة تجنبتها إدارة بايدن حتى الآن ولكنها تكتسب المزيد من الدعم داخل وزارة الخارجية.وقال الموقع إن تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أوفت بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة وما إذا كانت قد انتهكت القانون الأمريكي أثناء الحرب في غزة يمكن أن يكون أول قرار رئيسي يتعين على إدارة بايدن اتخاذه خلال الفترة الانتقالية بعد الانتخابات الرئاسية.