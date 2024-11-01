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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة قادمة من سوريا

Lebanon 24
01-11-2024 | 02:45
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه اعترض خلال الليل طائرة مسيرة في الأراضي السورية أُطلقت باتجاه إسرائيل، وذلك قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.
أتي ذلك بعدما استشهد 10 أشخاص على الأقل، غالبيتهم مدنيون، أمس، جراء غارات إسرائيلية على منطقة القصير، وسط سوريا، القريبة من الحدود مع لبنان، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مستودعات أسلحة لـ«حزب الله».
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وأفاد المرصد بوقوع 3 غارات إسرائيلية على مدينة القصير ومحيطها، استهدفت إحداها مستودع أسلحة ومخزن وقود لـ(حزب الله) داخل المدينة الصناعية» في القصير، ما أسفر عن استشهاد 7 مدنيين و3 مقاتلين سوريين ينشطون مع «حزب الله».
المصدر: الشرق الأوسط
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