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عربي-دولي

بأجساد هزيلة.. إسرائيل تفرج عن 25 معتقلا فلسطينيا

Lebanon 24
01-11-2024 | 03:15
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أطلقت السلطات الإسرائيلية، الخميس، سراح 25 معتقلًا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بعد انتهاء مدة محكومياتهم، فيما ظهرت عليهم علامات التعذيب والتجويع الممنهج.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 25 أسيرًا من عدة سجون، ممن أنهوا محكومياتهم، ومن المعتقلين إداريًّا".
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وأكد النادي أن "صور الأسرى الأولى عقب الإفراج، أظهرت اختلاف هيئاتهم، جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، مارسها الاحتلال بحقّهم".
وأضاف أن "الصور كشفت جانبا من أثر الجرائم الإسرائيلية، وسياسة التجويع عليهم، وقد نقل عدد منهم إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم".
وأشار نادي الأسير إلى أنه "مقابل هذه الإفراجات، يواصل الاحتلال حملات الاعتقال بشكل يومي، والتي ترافقها انتهاكات جسيمة وخطيرة".
واستنادا لآخر معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير، يوجد حاليا 3398 معتقلاً إدارياً بين نحو 10 آلاف و100 أسير في السجون الإسرائيلية، بينهم 30 أسيرة، وأكثر من 90 طفلا أحدهم يبلغ من العمر 14 عاماً، "ليشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33 بالمئة من مجمل عدد الأسرى والمعتقلين الكلي".
(الاناضول)

 
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