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عربي-دولي

الولايات المتحدة ترحب بموافقة أذربيجان وأرمينيا على لائحة ترسيم الحدود

Lebanon 24
01-11-2024 | 03:30
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رحبت الولايات المتحدة الأميركية بموافقة أذربيجان وأرمينيا على لائحة مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين، معتبرةً أن ذلك يظهر إمكانية تحقيق سلام دائم من خلال الحوار المستمر.
جاء ذلك في منشور لمتحدث وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، نشره الخميس على منصة "إكس".
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وقال ميلر: "تشيد الولايات المتحدة بأرمينيا وأذربيجان لإضفاء الطابع الرسمي على القواعد الإجرائية لترسيم الحدود وإظهار أن التقدم ممكن من خلال الحوار المستمر".
وأضاف: "ندعم عمل الجانبين من أجل تحقيق سلام دائم وكريم من أجل الأمن والازدهار في المنطقة". 
(الأناضول)
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