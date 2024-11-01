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عربي-دولي

كانوا يحرسون حملة لتلقيح الاطفال.. تفجير استهدف عناصر شرطة في باكستان

Lebanon 24
01-11-2024 | 03:53
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أسفر تفجير استهدف عناصر شرطة كانوا يحرسون حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غرب باكستان عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، الجمعة، وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت يعاود الفيروس انتشاره في البلاد.

وقال ضابط رفيع المستوى في الشرطة إن "شرطيا و5 أطفال وصاحب متجر" قتلوا في التفجير الذي ضرب مدينة ماستونغ الواقعة جنوب كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.
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وتتخلل حملات القضاء على شلل الأطفال في باكستان هجمات تستهدف فرق التطعيم أودت بحياة مئات الأشخاص خلال أكثر من عقد. (العربية)
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