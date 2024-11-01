Advertisement

عربي-دولي

استطلاع: 70 بالمئة من الأميركيين يشعرون "بإحباط" بشأن الانتخابات

Lebanon 24
01-11-2024 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1271810-638660536883394817.jpeg
Doc-P-1271810-638660536883394817.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف استطلاع للرأي أن 70 بالمئة من الأميركيين يشعرون "بقلق" أو "بإحباط" بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الأول الجاري.
ويتشارك الديمقراطيون والجمهوريون نفس المشاعر بشأن الانتخابات، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة بين 24 و29 تشرين الأول المنصرم.
Advertisement
وذكر الاستطلاع أن الديمقراطيين كانوا أكثر عرضة للشعور "بالقلق" من الجمهوريين، في حين شعر المستقلون أيضا "بالإحباط" ولكنهم كانوا "أقل قلقا واهتماما وحماسة" من أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وأعرب المواطنون السود عن أنهم "أشد حماسة" من البيض، وأقل "قلقا أو إحباطا" بشأن الانتخابات.
وأوضح الاستطلاع أن الناخبين اللاتينيين يشعرون أيضا "بإحباط" أقل من الناخبين البيض.
جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 1233 شخصا، قبل أيام من الانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 5 تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس. 
(الأناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2024-11-01
05:45 | 2024-11-01
05:40 | 2024-11-01
05:25 | 2024-11-01
05:05 | 2024-11-01
04:50 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24