استطلاع: 70 بالمئة من الأميركيين يشعرون "بإحباط" بشأن الانتخابات

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كشف استطلاع للرأي أن 70 بالمئة من الأميركيين يشعرون "بقلق" أو "بإحباط" بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الأول الجاري.ويتشارك الديمقراطيون والجمهوريون نفس المشاعر بشأن الانتخابات، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة بين 24 و29 تشرين الأول المنصرم.وذكر الاستطلاع أن الديمقراطيين كانوا أكثر عرضة للشعور "بالقلق" من الجمهوريين، في حين شعر المستقلون أيضا "بالإحباط" ولكنهم كانوا "أقل قلقا واهتماما وحماسة" من أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وأعرب المواطنون السود عن أنهم "أشد حماسة" من البيض، وأقل "قلقا أو إحباطا" بشأن الانتخابات.وأوضح الاستطلاع أن الناخبين اللاتينيين يشعرون أيضا "بإحباط" أقل من الناخبين البيض.جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 1233 شخصا، قبل أيام من الانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 5 تشرين الثاني الجاري، والتي يتنافس فيها المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.